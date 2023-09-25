Цимикас продлил контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с защитником Костасом Цимикасом.

Новое соглашение с 27-летним греком рассчитано до лета 2027 года. Его предыдущий контракт истекал в 2025 году.

Цимикас выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. Ранее он играл за «Олимпиакос», «Виллем II» и «Эсбьерг».

В текущем сезоне защитник по разу выходил на поле в АПЛ и Лиге Европы, не отличившись результативными действиями.