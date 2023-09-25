Цимикас продлил контракт с «Ливерпулем»
«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с защитником Костасом Цимикасом.
Новое соглашение с 27-летним греком рассчитано до лета 2027 года. Его предыдущий контракт истекал в 2025 году.
Цимикас выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. Ранее он играл за «Олимпиакос», «Виллем II» и «Эсбьерг».
В текущем сезоне защитник по разу выходил на поле в АПЛ и Лиге Европы, не отличившись результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|6
|6
|0
|0
|16-3
|18
|
2
|Ливерпуль
|6
|5
|1
|0
|15-5
|16
|
3
|Брайтон
|6
|5
|0
|1
|18-8
|15
|
4
|Тоттенхэм
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|
5
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|
6
|Астон Вилла
|6
|4
|0
|2
|12-10
|12
|
7
|Вест Хэм
|6
|3
|1
|2
|11-10
|10
|
8
|Ньюкасл
|6
|3
|0
|3
|16-7
|9
|
9
|МЮ
|6
|3
|0
|3
|7-10
|9
|
10
|Кр. Пэлас
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|
11
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5-10
|8
|
12
|Нот. Форест
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|
13
|Брентфорд
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
14
|Челси
|6
|1
|2
|3
|5-6
|5
|
15
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
16
|Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
17
|Борнмут
|6
|0
|3
|3
|5-11
|3
|
18
|Лутон Таун
|5
|0
|1
|4
|3-11
|1
|
19
|Бернли
|5
|0
|1
|4
|4-13
|1
|
20
|Шеффилд Юн.
|6
|0
|1
|5
|5-17
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.09
|14:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|- : -
|30.09
|17:00
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|30.09
|17:00
|
Эвертон – Лутон Таун
|- : -
|30.09
|17:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|- : -
|30.09
|17:00
|
Ньюкасл – Бернли
|- : -
|30.09
|17:00
|
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
|- : -
|30.09
|17:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|30.09
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
|1.10
|16:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
|2.10
|22:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|4
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|6
|1
|2
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Вулверхэмптон
|2
|1
|0
Новости