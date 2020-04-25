Чудо-история из Британии: 99-летний ветеран собрал 28 миллионов для врачей и возглавил британский чарт с гимном «Ливерпуля»

Британский ветеран капитан Том Мур за короткий период установил несколько удивительных достижений.

Сперва Мур, которому 30 апреля исполнится 100 лет, объявил марафон по сбору средств для Национальной службы здравоохранения. Участник Второй мировой войны прошел 100 25-метровых кругов возле дома с целью собрать на благотворительность 1000 фунтов. В результате он привлек гораздо больше внимания, чем ожидал, и общая сумма пожертвований превысила 28 миллионов.

После этого Мур вместе с певцом Майлом Боллом и сотрудниками Национальной службы здравоохранения перепели хит «You'll never walk alone», давно ставший неофициальным гимном «Ливерпуля».

Кавер-версия хита Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна возглавила британский чарт, и Мур стал самым возрастным лидером хит-парада в истории, превысив предыдущий рекорд более чем на 30 лет.