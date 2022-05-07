Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о продаже лондонского клуба «Челси» бизнесменом Романом Абрамовичем группе американских собственников во главе с Тоддом Боли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

«Очень мутная история, мне совершенно непонятная, если деньги не достаются владельцу, то тогда зачем его вообще продавать. Если же это часть комбинаций, при которой часть денег ему отойдет или ослабят санкции, то тогда это еще понятно. Сложно говорить, когда 1/5 часть видна, а 4/5 где-то в тени и там какой-то междусобойчик происходит.

Вот смотрите, я владелец своего клуба, у меня пытаются забрать и клуб, и деньги, и нахрена мне это надо. Лучше уже упереться и сказать, что забирайте, как хотите, но я потом через 20-30 лет отсужу и все это у вас заберу. Одно дело, когда ты сам отдаешь, а другое дело, когда у тебя отбирают. Точно также происходило в Европе, когда спустя годы произошла реституция, когда евреем возвращали обратно отобранные нацистами их богатства. Так и здесь, через какое-то время можно будет назад отсудить, или вернуть, или по крайней мере забрать деньги. Скорее всего мы чего-то не знаем, не думаю, что Абрамович такой парень, который легко отдаст свое", — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Абрамовичу на заблокированный британский счет поступит сумма в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Для вывода средств необходимо одобрение британского правительства. По словам Абрамовича, все деньги будут направлены на благотворительность.