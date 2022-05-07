Американский консорциум покупает «Челси» у Абрамовича. За клуб заплатят более 4 миллиардов фунтов

Процесс смены владельца близок к завершению.

Что случилось?

На официальном сайте «Челси» появилось заявление, в котором говорится, что достигнуто соглашение по условиям приобретения клуба консорциумом во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли.

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что условия приобретения клуба новой группой владельцев, которую возглавляют Тодд Боэли, Clearlake Capital, Марк Уолтер и Ханс-Йорг Висс, согласованы.

Из общего объема инвестиций 2,5 миллиарда фунтов будут направлены на приобретение акций клуба; эти средства будут помещены на замороженный банковский счет в Великобритании с тем, чтобы полностью перечислить их на благотворительные нужды, как это подтвердил Роман Абрамович. Потребуется разрешение правительства Великобритании, чтобы перевести средства с замороженного счета.

Кроме того, потенциальные новые владельцы вложат 1,75 миллиарда фунтов в дальнейшее развитие клуба. Это будет включать в себя инвестиции в стадион «Стэмфорд Бридж», академию, женскую команду и стадион «Кингсмидоу», а также продолжение финансирования фонда «Челси», — говорится в заявлении.

Обращает на себя внимание оборот «потенциальные новые владельцы», но это в данном случае скорее чисто юридическая деталь — сделку еще должны одобрить правительство Великобритании и английская премьер-лига.

«Ожидается, что продажа состоится в конце мая после получения всех необходимых разрешений», — подчеркивается в заявлении на сайте.

Но с вероятностью 99,9% новым владельцем «Челси» станет именно эта группа бизнесменов.

Напомним, что 10 марта правительство Великобритании ввело санкции в отношении владельца клуба Романа Абрамовича, заморозив все его активы. Еще до этого российский бизнесмен сначала объявил о передаче «Челси» под управление благотворительного фонда, а потом выставил на продажу — но не успел этого сделать до того, как были введены ограничения.

Todd Boehly. Фото Global Look Press

Что это за консорциум, который покупает «Челси»?

Его возглавляет миллиардер и совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли. В его команду входят проживающий в Калифорнии швейцарский миллиардер Ханс-Йорг Висс, лондонский застройщик Джонатан Голдштейн, совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Марк Уолтер и инвестиционная фирма Clearlake Capital.

Кроме того, в проект были вовлечены бывший советник правительства Великобритании Дэнни Финкельштейн (давний болельщик «Челси»), а также Барбара Чароне — глава музыкального пиар-агентства, работающего с Мадонной, Depeche Mode, Кристиной Агилерой и другими топ-звездами. Предполагается, что она должна войти в совет директоров.

Имя Висса (издание Forbes оценивало его состояние в 3,8 миллиарда фунтов) называлось в связи с возможной покупкой «Челси» еще в начале марта — ему предлагали прибрести клуб, когда стало понятно, что Абрамович намерен избавиться от актива.

Что касается Боэли, то он хотел купить «Челси» еще в 2019 году и предлагал 2,2 миллиарда фунтов, но получил отказ. 46-летний американский миллиардер возглавляет компанию Eldridge Industries, которая владеет и управляет примерно 80 активами в сфере финансов, медиа, спорта, недвижимости и высоких технологий.

«Знаете, когда я рос, то играл на компьютере в «Пак-Мэн» и «Донки Конг». Я совершенно ничего не знал о «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Тоттенхэме». В то время дети совершенно ничего не знали о премьер-лиге и о том, что это лучшая лига в мире», — говорил Боэли в интервью Bloomberg в 2019 году.

«Футбол — главный вид спорта на Земле. Не думаю, что американский футбол может использовать слово «футбол», потому что для меня оно означает совсем другое. Это все еще лучший продукт в мире — невероятные 90 минут», — продолжил он.

«Зачем мне инвестировать в спорт? Потому что это прекрасная интеллектуальная стимуляция. Тут нет никаких гарантий», — еще одна цитата Боэли от Yahoo Finance.

Кто еще хотел купить «Челси»?

Американский банк Raine Group, который вел всю сделку, объявил крайним сроком подачи заявок 18 марта. Тогда поступило порядка трех десятков предложений, но в итоге было отобраны четыре.

Помимо группы Боэли это был синдикат, возглавляемый американским миллиардером и сопредседателем крупной инвестиционной компании Bain Capital Стивеном Пальюкой (его поддерживал возглавляемый экс-капитаном «Челси» Джоном Терри фанатский консорциум True Blue), группа экс-президента «Ливерпуля» Мартина Бротона (к ней хотели присоединиться многократный чемпион мира в «Формуле-1» Льюис Хэмилтон и легендарная теннисистка Серена Уильямс) и американское семейство Риккетс, которое, правда, быстро вышло из гонки.

Кроме того, в последний момент о желании купить «Челси» заявил британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф (владеет французской «Ниццей»), однако его предложение в размере 4,25 миллиарда фунтов было отклонено.

Почему речь идет именно о консорциуме?

«Очевидно, для такой покупки, как «Челси», нужен синдикат из-за огромной суммы транзакции. Даже у сверхбогатых людей нет ликвидности, чтобы купить актив в 3-4 миллиарда долларов, поэтому они объединяются, чтобы облегчить финансовое бремя», — объяснил американский инвестор Джордан Гарднер в интервью The Athletic.