Погба будет выбирать новый клуб после завершения сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом намерен уйти в другой клуб. Французский хавбек примет окончательное решение уже после завершения сезона, сообщает Sky Sports.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «ПСЖ», «Ювентуса» и «Манчестер Сити».

Полузащитник готов перейти в стан «горожан», так как заинтересован в сотрудничестве с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт полузащитника с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.