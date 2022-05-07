Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на продажу лондонского «Челси» бизнесменом Романом Абрамовичем группе американских собственников во главе с Тоддом Боли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

«После залоговых аукционов в 90-х, когда некоторые люди получили богатства советского союза, не заставляйте меня жалеть Абрамовича! По-человечески, конечно, его жалко. У него забрали его детище, ему сейчас нелегко. Но Роман Абрамович не тот человек, которого сейчас нужно жалеть и оплакивать. Он даже сейчас не под санкциями находится, достаточно свободно себя чувствует. Его не нужно называть бедным и жалеть. Абрамовичу достались богатства нашей страны за бесценок, как и всем остальным прекрасным миллиардерам. Мое сердце тут точно не растает. Потерпите, Роман Аркадьевич, все будет хорошо!» — сказал Губерниев «СЭ».

Абрамовичу на заблокированный британский счет поступит сумма в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Для вывода средств необходимо одобрение британского правительства. По словам Абрамовича, все деньги будут направлены на благотворительность.