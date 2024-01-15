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Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал победителем номинации «Лучший тренер» на церемонии The Best FIFA Football Awards 2023.

Церемония проходит в Лондоне 15 января. Гвардиола впервые выиграл эту награду. Ранее он занимал в голосовании второе и третье места.

Помимо Гвардиолы, в финальной тройке номинантов были Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спалетти (сборная Италии), который ранее тренировал «Наполи».

В 2023 году «Манчестер Сити» под руководством испанца впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале команда Гвардиолы обыграла «Интер» (1:0).

Кроме того, «Манчестер Сити» выиграл еще четыре трофея — АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФИФА
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