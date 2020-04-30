Чемпионат Англии может возобновиться 8 июня

Руководство АПЛ разрешит командам вернуться к тренировкам 18 мая, сообщает The Telegraph. Турнир может возобновиться 8 июня. Завтра, 1 мая, предложение будет обсуждаться с руководителем каждый команды.

С 7 мая команды возобновят тренировки. Занятия будут проходить в небольших группах игроков.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 207 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 227 971 человек умер, выздоровели — 984 161. В Англии заразились 166 440 человек — пятый показатель в мире. 26 166 умерли, выздоровели — 857.