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Чемпионат Англии может возобновиться 8 июня

14:14

Руководство АПЛ разрешит командам вернуться к тренировкам 18 мая, сообщает The Telegraph. Турнир может возобновиться 8 июня. Завтра, 1 мая, предложение будет обсуждаться с руководителем каждый команды.

С 7 мая команды возобновят тренировки. Занятия будут проходить в небольших группах игроков.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 207 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 227 971 человек умер, выздоровели — 984 161. В Англии заразились 166 440 человек — пятый показатель в мире. 26 166 умерли, выздоровели — 857.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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