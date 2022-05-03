«Челси» вступил в гонку за полузащитника «Лестера» Тилеманса
Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может продолжить карьеру в «Челси», информирует Calciomercato.
По данным источника, футболистом также интересуются «Арсенал», «МЮ» и «Реал».
24-летний Тилеманс перешел в «Арсенал» на правах аренды в январе 2019 года из «Монако». Права на футболиста «Лестер» выкупил за 45 миллионов евро.
В этом сезоне футболист в 28 матчах АПЛ забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|
2
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|86-22
|82
|
3
|Челси
|34
|19
|9
|6
|68-29
|66
|
4
|Арсенал
|34
|20
|3
|11
|54-41
|63
|
5
|Тоттенхэм
|34
|19
|4
|11
|59-39
|61
|
6
|МЮ
|36
|16
|10
|10
|57-52
|58
|
7
|Вест Хэм
|35
|15
|7
|13
|53-46
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|34
|15
|4
|15
|33-32
|49
|
9
|Брайтон
|35
|10
|14
|11
|34-42
|44
|
10
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|
11
|Лестер
|33
|11
|9
|13
|48-54
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|34
|9
|14
|11
|45-42
|41
|
13
|Саутгемптон
|35
|9
|13
|13
|41-58
|40
|
14
|Астон Вилла
|33
|12
|4
|17
|44-46
|40
|
15
|Брентфорд
|35
|11
|7
|17
|41-52
|40
|
16
|Лидс
|34
|8
|10
|16
|38-72
|34
|
17
|Бернли
|34
|7
|13
|14
|31-46
|34
|
18
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35-55
|32
|
19
|Уотфорд
|34
|6
|4
|24
|32-69
|22
|
20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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10 тур
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12 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.05
|17:00
|
Бернли – Астон Вилла
|- : -
|7.05
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|- : -
|7.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Уотфорд
|- : -
|7.05
|17:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
|7.05
|19:30
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|7.05
|21:45
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|8.05
|16:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|8.05
|16:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|8.05
|16:00
|
Норвич – Вест Хэм
|- : -
|8.05
|18:30
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|19
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|23
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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