«Челси» вступил в гонку за полузащитника «Лестера» Тилеманса

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может продолжить карьеру в «Челси», информирует Calciomercato.

По данным источника, футболистом также интересуются «Арсенал», «МЮ» и «Реал».

24-летний Тилеманс перешел в «Арсенал» на правах аренды в январе 2019 года из «Монако». Права на футболиста «Лестер» выкупил за 45 миллионов евро.

В этом сезоне футболист в 28 матчах АПЛ забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.