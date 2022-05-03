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«Челси» вступил в гонку за полузащитника «Лестера» Тилеманса

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может продолжить карьеру в «Челси», информирует Calciomercato.

По данным источника, футболистом также интересуются «Арсенал», «МЮ» и «Реал».

24-летний Тилеманс перешел в «Арсенал» на правах аренды в январе 2019 года из «Монако». Права на футболиста «Лестер» выкупил за 45 миллионов евро.

В этом сезоне футболист в 28 матчах АПЛ забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Юри Тилеманс
ФК Лестер
ФК Челси
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4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
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 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
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 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
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 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
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 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
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 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
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 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
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 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
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 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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Бернли – Астон Вилла
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Брентфорд – Саутгемптон
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7.05 17:00
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Ливерпуль – Тоттенхэм
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 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
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8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
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Мохамед Салах

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Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

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 23 1 8
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Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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