Роналду обратился к фанатам «Манчестер Юнайтед» после победного матча с «Брентфордом»

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду поблагодарил фанатов команды после победного матча АПЛ с «Брентфордом» (3:0).

«Невероятная поддержка трибун. Давайте воспользуемся возможностью последней игры на «Олд Траффорд», чтобы поблагодарить наших невероятных фанатов, которые прожили невероятный сезон рядом с нами и никогда не покидали нас. Спасибо, ребята. Ваша поддержка невероятно важна для нас», — написал Роналду в соцсетях.

Роналду играет за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. 1 мая сообщалось, что 37-летний португалец может вернуться в «Реал». В текущем сезоне футболист забил 23 гола и отдал 3 передачи в 36 матчах за «МЮ».