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Сегодня, 18:17

Средства от продажи «Челси» могут пойти на развитие массового футбола в Великобритании

Иван Шитик
Корреспондент
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Правительство Великобритании может направить часть средств от продажи футбольного клуба «Челси» на популяризацию и развитие массового спорта в Соединенном Королевстве, сообщает ТАСС со ссылкой на материал в газете The Times.

С соответствующей инициативой выступил бывший совладелец «Арсенала» Дэвид Дин. Он предлагает потратить 750 миллионов фунтов стерлингов на строительство новых и ремонт существующих футбольных площадок по всей стране.

Это предложение обсуждалось с сотрудниками канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Покупатель «Челси» должен быть назван уже в мае. По данным британских СМИ, американский банк Raine, которому поручена продажа клуба, сейчас рассматривает предложения американского инвестора Тодда Боэли, который готов отдать за клуб 3 миллиарда долларов, и владельца химического концерна Ineos британца Джима Рэтклиффа, от которого в последний момент поступило предложение почти на 5,4 миллиарда.

Источник: https://tass.ru/sport/14539693
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 35 11 7 17 41-52 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 - : -
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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