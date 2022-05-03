Средства от продажи «Челси» могут пойти на развитие массового футбола в Великобритании

Правительство Великобритании может направить часть средств от продажи футбольного клуба «Челси» на популяризацию и развитие массового спорта в Соединенном Королевстве, сообщает ТАСС со ссылкой на материал в газете The Times.

С соответствующей инициативой выступил бывший совладелец «Арсенала» Дэвид Дин. Он предлагает потратить 750 миллионов фунтов стерлингов на строительство новых и ремонт существующих футбольных площадок по всей стране.

Это предложение обсуждалось с сотрудниками канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Покупатель «Челси» должен быть назван уже в мае. По данным британских СМИ, американский банк Raine, которому поручена продажа клуба, сейчас рассматривает предложения американского инвестора Тодда Боэли, который готов отдать за клуб 3 миллиарда долларов, и владельца химического концерна Ineos британца Джима Рэтклиффа, от которого в последний момент поступило предложение почти на 5,4 миллиарда.