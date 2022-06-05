«Челси» в ближайшее время начнет переговоры по новому контракту с Маунтом

«Челси» в ближайшее время намерен продлить контракт с полузащитником Мэйсоном Маунтом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в лондонском клубе считают 23-летнего англичанина важной частью команды и хотят сохранить его.

Маунт — воспитанник «Челси», в сезоне-2021/22 футболист забил 13 голов и отдал 16 результативных передач в 53 матчах. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что на полузащитника претендует «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Маунта в 75 миллионов евро.