«Челси» согласовал с «Брайтоном» трансфер Роберта Санчеса

«Челси» договорился с «Брайтоном» о переходе голкипера сборной Испании Роберта Санчеса, информирует The Athletic.

По данным источника, стороны обговаривают последние детали сделки. В «Челси» голкипер будет конкурировать за место в основе с Кепой Аррисабалагой.

«Синие» заплатят за переход 25-летнего вратаря 20 миллионов евро, а также пять миллионов могут получить в виде бонусов.

В сезоне-2022/23 Санчес провел 25 матчей за «Брайтон», в которых пропустил 30 мячей.