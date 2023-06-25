«Аль-Хиляль» хочет подписать форварда «Эвертона» Грея

«Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении нападающего «Эвертона» Демарая Грея, сообщает Sky Sports.

По информации издания, делегация саудовского клуба должна прибыть в Лондон для ведения переговоров на следующей неделе. Контракт 26-летнего Грея с «ирисками» действует до лета 2024 года.

Ранее Грей выступал за «Лестер» с зимы 2016 года по январь 2021 года. В составе команды он становился чемпионом Англии в сезоне-2015/16.

В сезоне-2022/23 фоврард принял участие в 36 матчах, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.