«Аль-Хиляль» хочет подписать форварда «Эвертона» Грея
«Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении нападающего «Эвертона» Демарая Грея, сообщает Sky Sports.
По информации издания, делегация саудовского клуба должна прибыть в Лондон для ведения переговоров на следующей неделе. Контракт 26-летнего Грея с «ирисками» действует до лета 2024 года.
Ранее Грей выступал за «Лестер» с зимы 2016 года по январь 2021 года. В составе команды он становился чемпионом Англии в сезоне-2015/16.
В сезоне-2022/23 фоврард принял участие в 36 матчах, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.
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17
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18
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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