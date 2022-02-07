Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:34

«Челси» возместит моральный ущерб четверым бывшим игрокам, пострадавшим от расизма

«Челси» возместит моральный ущерб четверым бывшим игрокам клуба по делу о расизме
Карен Саркисян
Корреспондент

«Челси» согласился возместить моральный ущерб четверым бывшим игрокам клуба по делу о расизме, сообщает The Athletic 7 февраля.

По информации источника, четверо бывших игроков «Челси» подали в суд на клуб, утверждая, что стали жертвами унижения на расовой почве.

Отмечается, что тренеры лондонского клуба били и оскорбляли игроков.

По словам одного из игроков, его несколько раз бил бывший тренер молодежной команды «Челси» Грэм Рикс. Также он сообщает, что над ним регулярно издевался бывший директор по развитию молодых игроков клуба Гвин Уильямс.

Уильямс признает, что использовал расистские высказывания в адрес игроков, а Рикс отрицает все обвинения,

В результате лондонский клуб договорился с потерпевшими о досудебном урегулировании вопроса. Каждый из четверых бывших игроков «Челси» получит «шестизначную сумму».

Источник: https://theathletic.com/news/chelsea-to-pay-damages-to-four-former-players-in-racism-case/gumIYoNoSznT/
Футбол
ФК Челси
11
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Правильно, что Щербакову не выпустили на замену в «команднике». Как потом жить с клеймом ненастоящей чемпионки?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рюдигер отклонил очередное предложение «Челси» о новом контракте. Защитник хочет получать 225 тысяч фунтов в неделю

Nike объявила о прекращении сотрудничества с Гринвудом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Уотфорд 21 4 3 14 23-40 15
19
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
20
 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости