«Челси» возместит моральный ущерб четверым бывшим игрокам, пострадавшим от расизма

«Челси» возместит моральный ущерб четверым бывшим игрокам клуба по делу о расизме

«Челси» согласился возместить моральный ущерб четверым бывшим игрокам клуба по делу о расизме, сообщает The Athletic 7 февраля.

По информации источника, четверо бывших игроков «Челси» подали в суд на клуб, утверждая, что стали жертвами унижения на расовой почве.

Отмечается, что тренеры лондонского клуба били и оскорбляли игроков.

По словам одного из игроков, его несколько раз бил бывший тренер молодежной команды «Челси» Грэм Рикс. Также он сообщает, что над ним регулярно издевался бывший директор по развитию молодых игроков клуба Гвин Уильямс.

Уильямс признает, что использовал расистские высказывания в адрес игроков, а Рикс отрицает все обвинения,

В результате лондонский клуб договорился с потерпевшими о досудебном урегулировании вопроса. Каждый из четверых бывших игроков «Челси» получит «шестизначную сумму».