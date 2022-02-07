Nike объявила о прекращении сотрудничества с Гринвудом

Компания Nike, спонсировавшая полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, объявила о завершении сотрудничества с футболистом.

«Мэйсон Гринвуд больше не является спортсменом Nike», — цитирует представителя Nike The Athletic.

30 января Гринвуда арестовали после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фотографии побоев в Instagram. «Манчестер Юнайтед» отстранил его от матчей и тренировок. Спустя несколько дней англичанина выпустили под залог.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «МЮ».