Рюдигер отклонил очередное предложение «Челси» о новом контракте. Защитник хочет получать 225 тысяч фунтов в неделю

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер отклонил очередное предложение лондонского клуба о новом контракте с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Athletic 5 февраля.

По информации источника, 28-летний немец хочет получать около 225 тысяч фунтов в неделю.

Отмечается, что защитник также отклонил предложение «Реала». При этом мадридский клуб не слишком заинтересован в трансфере.

Напомним, что зарплата Рюдигера в «Челси» составляет 100 тысяч фунтов в неделю. В нынешнем сезоне он провел забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 32 матчах за лондонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать защитника «Барселоны» Рональда Араухо на замену Рюдигеру.