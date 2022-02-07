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Сегодня, 16:18

Рюдигер отклонил очередное предложение «Челси» о новом контракте. Защитник хочет получать 225 тысяч фунтов в неделю

Рюдигер отклонил очередное предложение «Челси» о новом контракте
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер отклонил очередное предложение лондонского клуба о новом контракте с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Athletic 5 февраля.

По информации источника, 28-летний немец хочет получать около 225 тысяч фунтов в неделю.

Отмечается, что защитник также отклонил предложение «Реала». При этом мадридский клуб не слишком заинтересован в трансфере.

Напомним, что зарплата Рюдигера в «Челси» составляет 100 тысяч фунтов в неделю. В нынешнем сезоне он провел забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 32 матчах за лондонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать защитника «Барселоны» Рональда Араухо на замену Рюдигеру.

Источник: https://theathletic.com/3105033/2022/02/04/chelsea-hopeful-over-rudiger-christensen-and-azpilicueta-but-more-big-contract-issues-lie-ahead/
Антонио Рюдигер
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 Челси 24 13 8 3 48-18 47
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 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
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 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
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 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
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 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
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 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
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 1 : 2
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Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
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23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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Ливерпуль

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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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