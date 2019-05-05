В матче 37-го тура чемпионата Англии "Челси" обыграл "Уотфорд" со счетом 3:0. Эта победа позволила "синим" выйти на третье место в турнирной таблице премьер-лиги, опередив "Тоттенхэм", который в текущем туре уступил "Борнмуту" (0:1).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

37-й тур

"Челси" – "Уотфорд" – 3:0 (0:0)

Голы: Лофтус-Чик, 48 (1:0). Давид Луиз, 51 (2:0). Игуаин, 75 (3:0).

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз (Кэйхилл, 89), Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Ковачич, Жоржинью, Канте (Лофтус-Чик, 10), Игуаин (Жиру, 79), Азар, Педро.

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Холевас, Перейра, Чалоба (Клеверли, 67), Дукуре, Хьюз, Дини (Саксесс, 83), Деулофеу (Грэй, 83).

Предупреждение: Дукуре, 90.

Судья: Тирни (Англия).

5 мая. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".