«Эвертон» приобрел экс-вратаря «Ливерпуля» Лонергана
15:53
Экс-голкипер «Ливерпуля» Энди Лонерган стал игроком «Эвертона». Футболист перешел в команду на правах свободного агента.
Контракт 37-летнего голкипера с «ирисками» рассчитан до лета 2022 года. «Эвертон» решил купить возрастного футболиста из-за скорого ухода вратаря Жоао Вирджинии.
В прошлом году Лонерган играл в составе «Вест Бромвича». В «Ливерпуле» футболист выступал с 2019 по 2020 год.
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