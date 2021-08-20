Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Эвертон» приобрел экс-вратаря «Ливерпуля» Лонергана

15:53
Теги:

Экс-голкипер «Ливерпуля» Энди Лонерган стал игроком «Эвертона». Футболист перешел в команду на правах свободного агента.

Контракт 37-летнего голкипера с «ирисками» рассчитан до лета 2022 года. «Эвертон» решил купить возрастного футболиста из-за скорого ухода вратаря Жоао Вирджинии.

В прошлом году Лонерган играл в составе «Вест Бромвича». В «Ливерпуле» футболист выступал с 2019 по 2020 год.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
43-летняя жена Серхио Рамоса похвасталась ягодицами в черном купальнике
Дзюба закрепощал игроков сборной России. Команде Карпина нужны лидеры
Шомуродов отреагировал на победу «Ромы» и дебютный гол за римлян
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд