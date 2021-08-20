«Эвертон» приобрел экс-вратаря «Ливерпуля» Лонергана

Экс-голкипер «Ливерпуля» Энди Лонерган стал игроком «Эвертона». Футболист перешел в команду на правах свободного агента.

Контракт 37-летнего голкипера с «ирисками» рассчитан до лета 2022 года. «Эвертон» решил купить возрастного футболиста из-за скорого ухода вратаря Жоао Вирджинии.

В прошлом году Лонерган играл в составе «Вест Бромвича». В «Ливерпуле» футболист выступал с 2019 по 2020 год.