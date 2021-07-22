«Челси» предложили вернуть Эдена Азара

Посредники предложили «Челси» вернуть в клуб нападающего Эдена Азара. Однако лондонский клуб не заинтересован в трансфере 30-летнего бельгийца из «Реала», сообщает AS.

Мадридский клуб оценивает Эдена Азара в 60 миллионов евро. И такая сумма является для лондонцев очень солидной.

В прошлом сезоне Азар провел 21 матч, забил 4 гола и сделал результативную передачу. Его контракт с «Реалом» рассчитан до конца июня 2024 года.

30-летний игрок выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год, становился двукратным чемпионом Англии и дважды выигрывал Лигу Европы.