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«Челси» предложили вернуть Эдена Азара

17:24
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Посредники предложили «Челси» вернуть в клуб нападающего Эдена Азара. Однако лондонский клуб не заинтересован в трансфере 30-летнего бельгийца из «Реала», сообщает AS.

Мадридский клуб оценивает Эдена Азара в 60 миллионов евро. И такая сумма является для лондонцев очень солидной.

В прошлом сезоне Азар провел 21 матч, забил 4 гола и сделал результативную передачу. Его контракт с «Реалом» рассчитан до конца июня 2024 года.

30-летний игрок выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год, становился двукратным чемпионом Англии и дважды выигрывал Лигу Европы.

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Иван Шитик все материалы автора

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