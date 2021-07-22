Дебби Хьюитт займет пост председателя Футбольной ассоциации Англии
22:00
Дебби Хьюитт займет пост председателя Футбольной ассоциации Англии (FA) с января 2022 года, сообщается на сайте организации.
Как отмечается в сообщении, правление FA в ходе заседания в четверг утвердила кандидатуру Хьюитт.
Впервые за всю историю организации, которой в октябре исполнится 158 лет, ее председателем будет женщина.
Предыдущий председатель FA Грег Кларк ушел в отставку в ноябре 2020 года после выступления перед членами парламента, в котором он назвал темнокожих футболистов «цветными». Позднее Кларк принес извинения. Исполняющим обязанности председателя FA был назначен Питер Маккормик.
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