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Дебби Хьюитт займет пост председателя Футбольной ассоциации Англии

22:00

Дебби Хьюитт займет пост председателя Футбольной ассоциации Англии (FA) с января 2022 года, сообщается на сайте организации.

Как отмечается в сообщении, правление FA в ходе заседания в четверг утвердила кандидатуру Хьюитт.

Впервые за всю историю организации, которой в октябре исполнится 158 лет, ее председателем будет женщина.

Предыдущий председатель FA Грег Кларк ушел в отставку в ноябре 2020 года после выступления перед членами парламента, в котором он назвал темнокожих футболистов «цветными». Позднее Кларк принес извинения. Исполняющим обязанности председателя FA был назначен Питер Маккормик.

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Иван Шитик все материалы автора

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