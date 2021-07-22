«Арсенал» подписал долгосрочный контракт со Смит-Роу
17:15
«Арсенал» на своем официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Эмилем Смит-Роу. Точный срок соглашения с 20-летним англичанином не сообщается.
Кроме того, Смит-Роу сменил игровой номер в лондонском клубе. Ранее футболист выступал под номером «32», теперь он будет играть под номером «10».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» отказался продавать футболиста «Астон Вилле».
В сезоне-2020/21 Смит-Роу провел 33 матча за «Арсенал» во всех турнирах, на его счету 4 гола и 7 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.arsenal.com/news/emile-smith-rowe-signs-new-long-term-deal
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