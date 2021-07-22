«Арсенал» подписал долгосрочный контракт со Смит-Роу

«Арсенал» на своем официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Эмилем Смит-Роу. Точный срок соглашения с 20-летним англичанином не сообщается.

Кроме того, Смит-Роу сменил игровой номер в лондонском клубе. Ранее футболист выступал под номером «32», теперь он будет играть под номером «10».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» отказался продавать футболиста «Астон Вилле».

В сезоне-2020/21 Смит-Роу провел 33 матча за «Арсенал» во всех турнирах, на его счету 4 гола и 7 результативных передач.