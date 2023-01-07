«Челси» подписал контракт с лучшим бомбардиром «Мольде» до 2029 года

«Челси» 7 января объявил на официальном сайте, что завершил трансфер нападающего Давида Фофана из «Мольде».

Лондонский клуб заключил с форвардом из Кот-д'Ивуара контракт сроком до 2029 года с опцией продления еще на год.

В текущем сезоне Фофана сыграл за «Мольде» 37 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал семь результативных передач.

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за 20-летнего игрока 12 миллионов евро.