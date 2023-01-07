Защитник «Ливерпуля» ван Дейк считает, что Коди Гакпо может усилить команду

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что новичок команды Коди Гакпо выдержит уровень АПЛ.

«Я думаю, он прекрасно справится, но ты никогда этого не узнаешь наверняка, пока не окажешься под таким давлением. Ему придется не слишком выделяться и смотреть на то, что мы делаем как команда, слушать тренера, игроков и не обращать внимание на слухи из внешнего мира. Он должен сохранять спокойствие, и я думаю, что он это сделает. Он такой человек.

Он может быть очень полезен для нас. Вероятно, ему нужно немного времени, чтобы это продемонстрировать. Нам нужны качественные игроки, те, которые могут преломлять исход матча, и я думаю, что со временем он определенно может стать одним из таких игроков", — сказал ван Дейк.

В начале января стало известно о том, что 23-летний Гакпо перешел в «Ливерпуль». Ранее он выступал за ПСВ, в составе которого провел 159 матчей, забил 55 мячей и отметился 50 результативными действиями.