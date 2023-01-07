Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:49

Защитник «Ливерпуля» ван Дейк считает, что Коди Гакпо может усилить команду

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что новичок команды Коди Гакпо выдержит уровень АПЛ.

«Я думаю, он прекрасно справится, но ты никогда этого не узнаешь наверняка, пока не окажешься под таким давлением. Ему придется не слишком выделяться и смотреть на то, что мы делаем как команда, слушать тренера, игроков и не обращать внимание на слухи из внешнего мира. Он должен сохранять спокойствие, и я думаю, что он это сделает. Он такой человек.

Он может быть очень полезен для нас. Вероятно, ему нужно немного времени, чтобы это продемонстрировать. Нам нужны качественные игроки, те, которые могут преломлять исход матча, и я думаю, что со временем он определенно может стать одним из таких игроков", — сказал ван Дейк.

В начале января стало известно о том, что 23-летний Гакпо перешел в «Ливерпуль». Ранее он выступал за ПСВ, в составе которого провел 159 матчей, забил 55 мячей и отметился 50 результативными действиями.

Источник: https://liverpooloffside.sbnation.com/liverpool-fc-news-coverage/2023/1/7/23543528/virgil-van-dijk-on-cody-gakpo-i-think-he-can-be-very-good-for-us-liverpool-premier-league-football
Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
Коди Гакпо
2
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хочу, чтобы дочь жила на две страны». История любви шахматиста Раджабова и внучки актрисы Максаковой
Овечкин в шутку назвал Кузнецова идиотом за то, что тот забросал снегом телеведущую
Украинский посол указал на огромные потери в живой силе ВСУ
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Несовершеннолетний пострадал на станции МЦД-1 «Окружная» в Москве
В Сети появилось новое видео убегающего от журналистов Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» подписал контракт с лучшим бомбардиром «Мольде» до 2029 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости