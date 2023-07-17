Подольски: «Кейн — единственный нападающий, который может помочь «Баварии»
Бывший форвард «Баварии» Лукаш Подольски прокомментировал возможный переход нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в мюнхенский клуб.
Ранее почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что команда подпишет 29-летнего англичанина, если он «сдержит слово».
«Сможет ли «Бавария» завершить трансфер Кейна? Думаю, да. Когда Ули Хенесс делает подобное заявление, за этим что-то стоит.
Для «Баварии» Харри Кейн — единственный нападающий, который действительно может им помочь. Он в правильном возрасте, классическая девятка, и он забивает голы — игрок, который идеально подходит «Баварии», — приводит слова Подольски журналист Флориан Плеттенберг.
В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
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7
|Астон Вилла
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8
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -