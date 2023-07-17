Подольски: «Кейн — единственный нападающий, который может помочь «Баварии»

Бывший форвард «Баварии» Лукаш Подольски прокомментировал возможный переход нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в мюнхенский клуб.

Ранее почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что команда подпишет 29-летнего англичанина, если он «сдержит слово».

«Сможет ли «Бавария» завершить трансфер Кейна? Думаю, да. Когда Ули Хенесс делает подобное заявление, за этим что-то стоит.

Для «Баварии» Харри Кейн — единственный нападающий, который действительно может им помочь. Он в правильном возрасте, классическая девятка, и он забивает голы — игрок, который идеально подходит «Баварии», — приводит слова Подольски журналист Флориан Плеттенберг.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.