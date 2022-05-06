Тен Хаг: «Нет договоренности, которая запрещала бы мне подписывать игроков «Аякса» в «МЮ»

Тен Хаг заявил, что у него нет договоренностей, запрещающих подписывать игроков «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который с сезона-2022/23 возглавит «Манчестер Юнайтед», заявил, что у него в контракте нет пункта, который бы запрещал подписывать игроков из амстердамского клуба.

«Нет никакой договоренности, которая запрещала бы мне подписывать игроков «Аякса» в «Манчестер Юнайтед».

Какие игроки «Аякса» мне интересны? У меня здесь очень хорошие игроки, но такой вопрос не стоит. «Аяксу» нужно стать чемпионом, и все наше внимание должно быть сфокусировано на этом», —приводит слова тен Хага weTalk Ajax.

21 апреля «МЮ» объявил о подписании контракта с 52-летним голландским специалистом. Тен Хаг подписал соглашение до 2025 года.