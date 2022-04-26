Хэмилтон и Серена Уильямс могут стать совладельцами «Челси». Зачем им это нужно?

Две спортивные суперзвезды хотят зайти в футбол.

Семикратный чемпион мира в «Формуле-1» и болельщик лондонского «Арсенала» Льюис Хэмилтон и 23-кратная победительница теннисных турниров «Большого шлема» Серена Уильямс готовы стать частью консорциума, который претендует на покупку «Челси». Разбираемся, зачем звездам других видов спорта вкладываться в футбольный клуб.

Продажа «Челси»

Российский олигарх Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время лондонцы завоевали большую часть трофеев в клубной истории: пять чемпионств, пять Кубков Англии, две Лиги чемпионов и другие. Тем не менее правительство Великобритании ввело санкции в отношении Абрамовича и заморозило его активы, включая футбольный клуб. Российский бизнесмен сначала заявил о намерении передать клуб в управление благотворительному фонду, а уже позже официально выставил «Челси» на продажу.

Предполагается, что за английский топ-клуб потенциальному покупателю придется заплатить более 2,5 миллиарда фунтов. Победителя определят британское правительство и американский банк Raine Group, который ведет сделку.

Флаг «Челси». Фото Global Look Press

Заявки на покупку «Челси»

Сейчас на покупку «Челси» претендуют три консорциума, а большая часть потенциальных инвесторов — из США, члены которых уже инвестировали миллионы долларов в различные европейские футбольные команды и американские спортивные клубы из крупнейших североамериканских лиг.

Первый консорциум возглавляет миллиардер и совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тод Боэли. В его команду входят швейцарский миллиардер Ханс-Йорг Висс, проживающий в Калифорнии, лондонский застройщик Джонатан Голдштейн, совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Марк Уолтерс и инвестиционная фирма Clearlake Capital. Боэли уже пытался купить «Челси» у Абрамовича в 2019 году за 2,2 миллиарда фунтов, но тогда российский олигарх отказал.

Второй синдикат возглавляет американский миллиардер и сопредседатель крупной инвестиционной компании Bain Capital Стивен Пальюка. За его плечами участие в приобретении клуба НБА «Бостон Селтикс» в 2002 году. Через шесть лет после прихода Пальюки «Селтикс» завоевали первый за 22 года чемпионский титул. Другое спортивное вложение бизнесмена куда более свежее: в феврале нынешнего года миллиардер стал совладельцем итальянской «Аталанты». Кроме опыта в спортивных инвестициях на руку Пальюке играет команда. Помимо американских бизнесменов заявку Пальюки поддерживает возглавляемый экс-капитаном «Челси» Джоном Терри фанатский консорциум True Blue.

Третьим претендентом на покупку является консорциум бывшего президента «Ливерпуля» Мартина Бротона. Председатель правления International Airlines Group является давним поклонником синих. Бротон — глава заявки, но основные средства идут от американских миллиардеров Дэвида Блитцера и Джоша Харриса, которые уже владеют миноритарным пакетом акций «Кристал Пэлас». По правилам АПЛ, если их группа приобретет «Челси», то акции другого лондонского клуба придется продать. Именно в составе консорциума Бротона, Блитцера и Харриса будут Серена Уильямс и Льюис Хэмилтон.

Изначально был и четвертый претендент — американское семейство Риккетс. Но 15 апреля стало известно, что возглавляемый ими консорциум отозвал заявку на приобретение «Челси». Оно и понятно: владельцев бейсбольной команды «Чикаго Кабс» не ждали в Лондоне. В 2019 году в Сети появилась переписка главы семейства Джо Риккетса. В письмах он негативно высказывался об исламе и «в шутку» писал оскорбления на расовой почве.

Болельщики лондонского клуба перед матчем с «Брентфордом» устроили акции протеста. Извинения американцев и обещания светлого будущего клуба не помогли. В итоге консорциуму пришлось отказаться от идеи приобретения «Челси». В заявлении сказано, что члены консорциума не договорились между собой об окончательных условиях сделки, но настоящая причина кажется другой.

Стадион «Стэмфорд Бридж». Фото Global Look Press

Почему речь идет именно о консорциумах?

Инвестор Джордан Гарднер легко объясняет такое явление. Он точно знает, о чем говорит, ведь сам Гарднер уже вложил средства в датский «Хельсингер» и играющий в чемпионшипе «Суонси». «Очевидно, для такой покупки, как «Челси», нужен синдикат из-за огромной суммы транзакции. Даже у сверхбогатых людей нет ликвидности, чтобы купить актив в 3-4 миллиарда долларов, поэтому они объединяются, чтобы облегчить финансовое бремя», — сказал американский инвестор в интервью The Athletic.

Серена Уильямс на премии «Оскар». Фото Reuters

Так зачем это Серене и Хэмилтону?

Что касается одной из лучших теннисисток в истории и главного болельщика «Арсенала», то возможное приобретение «Челси» — не первые их вложения. Уильямс является совладельцем женского футбольного клуба из Лос-Анджелеса FC Angel City, а ее венчурный фонд Serena Ventures на прошлой неделе объявил об инвестициях в британский стартап спортивных технологий Opensponsorship. Хэмилтон поддержал уже несколько проектов, среди которых самый известный — приложение для доставки еды Zapp. Обе звезды планируют вложить около 10 миллионов фунтов в приобретение «Челси».

Комментариев Серены в прессе пока не было, а вот Хэмилтону было сложнее избежать вопросов назойливых английских журналистов. Все-таки он местный, так еще и поклонник «Арсенала». Однако, когда речь заходит о выгоде, фанатские пристрастия отходят на второй план.

«В пять или шесть лет я стал фанатом «Арсенала». Мой дядя — большой поклонник синих, и мы часто ходили на матчи «Арсенала» и «Челси». В целом я фанат спорта. Футбол — самый значимый вид спорта в мире, а «Челси» — один из самых больших и успешных клубов. Когда я услышал, что есть такой шанс, то подумал: «Вау, это просто отличная возможность!» — прокомментировал Хэмилтон Sky Sports интерес к «Челси».

Стоит предполагать, что и у Серены схожие мотивы. 10 миллионов фунтов — не такая большая сумма. Разумеется, не относительно, а в масштабах предстоящей сделки по покупке «Челси». Это всего 0,33% от, например, трех миллиардов фунтов, которые, вероятно, придется выложить за клуб. Серена и Хэмилтон будут в таком случае миноритарными акционерами.

Но это в первую очередь отличный имиджевый ход. Обе звезды спорта активно продвигают различные благотворительные и гуманитарные проекты, и «Челси» может стать еще одной хорошей площадкой для этого.