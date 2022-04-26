Хэмилтон и Серена Уильямс могут стать совладельцами «Челси». Зачем им это нужно?
Семикратный чемпион мира в «Формуле-1» и болельщик лондонского «Арсенала» Льюис Хэмилтон и 23-кратная победительница теннисных турниров «Большого шлема» Серена Уильямс готовы стать частью консорциума, который претендует на покупку «Челси». Разбираемся, зачем звездам других видов спорта вкладываться в футбольный клуб.
Продажа «Челси»
Российский олигарх Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время лондонцы завоевали большую часть трофеев в клубной истории: пять чемпионств, пять Кубков Англии, две Лиги чемпионов и другие. Тем не менее правительство Великобритании ввело санкции в отношении Абрамовича и заморозило его активы, включая футбольный клуб. Российский бизнесмен сначала заявил о намерении передать клуб в управление благотворительному фонду, а уже позже официально выставил «Челси» на продажу.
Предполагается, что за английский топ-клуб потенциальному покупателю придется заплатить более 2,5 миллиарда фунтов. Победителя определят британское правительство и американский банк Raine Group, который ведет сделку.
Заявки на покупку «Челси»
Сейчас на покупку «Челси» претендуют три консорциума, а большая часть потенциальных инвесторов — из США, члены которых уже инвестировали миллионы долларов в различные европейские футбольные команды и американские спортивные клубы из крупнейших североамериканских лиг.
Первый консорциум возглавляет миллиардер и совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тод Боэли. В его команду входят швейцарский миллиардер Ханс-Йорг Висс, проживающий в Калифорнии, лондонский застройщик Джонатан Голдштейн, совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Марк Уолтерс и инвестиционная фирма Clearlake Capital. Боэли уже пытался купить «Челси» у Абрамовича в 2019 году за 2,2 миллиарда фунтов, но тогда российский олигарх отказал.
Второй синдикат возглавляет американский миллиардер и сопредседатель крупной инвестиционной компании Bain Capital Стивен Пальюка. За его плечами участие в приобретении клуба НБА «Бостон Селтикс» в 2002 году. Через шесть лет после прихода Пальюки «Селтикс» завоевали первый за 22 года чемпионский титул. Другое спортивное вложение бизнесмена куда более свежее: в феврале нынешнего года миллиардер стал совладельцем итальянской «Аталанты». Кроме опыта в спортивных инвестициях на руку Пальюке играет команда. Помимо американских бизнесменов заявку Пальюки поддерживает возглавляемый экс-капитаном «Челси» Джоном Терри фанатский консорциум True Blue.
Третьим претендентом на покупку является консорциум бывшего президента «Ливерпуля» Мартина Бротона. Председатель правления International Airlines Group является давним поклонником синих. Бротон — глава заявки, но основные средства идут от американских миллиардеров Дэвида Блитцера и Джоша Харриса, которые уже владеют миноритарным пакетом акций «Кристал Пэлас». По правилам АПЛ, если их группа приобретет «Челси», то акции другого лондонского клуба придется продать. Именно в составе консорциума Бротона, Блитцера и Харриса будут Серена Уильямс и Льюис Хэмилтон.
Изначально был и четвертый претендент — американское семейство Риккетс. Но 15 апреля стало известно, что возглавляемый ими консорциум отозвал заявку на приобретение «Челси». Оно и понятно: владельцев бейсбольной команды «Чикаго Кабс» не ждали в Лондоне. В 2019 году в Сети появилась переписка главы семейства Джо Риккетса. В письмах он негативно высказывался об исламе и «в шутку» писал оскорбления на расовой почве.
Болельщики лондонского клуба перед матчем с «Брентфордом» устроили акции протеста. Извинения американцев и обещания светлого будущего клуба не помогли. В итоге консорциуму пришлось отказаться от идеи приобретения «Челси». В заявлении сказано, что члены консорциума не договорились между собой об окончательных условиях сделки, но настоящая причина кажется другой.
Почему речь идет именно о консорциумах?
Инвестор Джордан Гарднер легко объясняет такое явление. Он точно знает, о чем говорит, ведь сам Гарднер уже вложил средства в датский «Хельсингер» и играющий в чемпионшипе «Суонси». «Очевидно, для такой покупки, как «Челси», нужен синдикат из-за огромной суммы транзакции. Даже у сверхбогатых людей нет ликвидности, чтобы купить актив в 3-4 миллиарда долларов, поэтому они объединяются, чтобы облегчить финансовое бремя», — сказал американский инвестор в интервью The Athletic.
Так зачем это Серене и Хэмилтону?
Что касается одной из лучших теннисисток в истории и главного болельщика «Арсенала», то возможное приобретение «Челси» — не первые их вложения. Уильямс является совладельцем женского футбольного клуба из Лос-Анджелеса FC Angel City, а ее венчурный фонд Serena Ventures на прошлой неделе объявил об инвестициях в британский стартап спортивных технологий Opensponsorship. Хэмилтон поддержал уже несколько проектов, среди которых самый известный — приложение для доставки еды Zapp. Обе звезды планируют вложить около 10 миллионов фунтов в приобретение «Челси».
Комментариев Серены в прессе пока не было, а вот Хэмилтону было сложнее избежать вопросов назойливых английских журналистов. Все-таки он местный, так еще и поклонник «Арсенала». Однако, когда речь заходит о выгоде, фанатские пристрастия отходят на второй план.
«В пять или шесть лет я стал фанатом «Арсенала». Мой дядя — большой поклонник синих, и мы часто ходили на матчи «Арсенала» и «Челси». В целом я фанат спорта. Футбол — самый значимый вид спорта в мире, а «Челси» — один из самых больших и успешных клубов. Когда я услышал, что есть такой шанс, то подумал: «Вау, это просто отличная возможность!» — прокомментировал Хэмилтон Sky Sports интерес к «Челси».
Стоит предполагать, что и у Серены схожие мотивы. 10 миллионов фунтов — не такая большая сумма. Разумеется, не относительно, а в масштабах предстоящей сделки по покупке «Челси». Это всего 0,33% от, например, трех миллиардов фунтов, которые, вероятно, придется выложить за клуб. Серена и Хэмилтон будут в таком случае миноритарными акционерами.
Но это в первую очередь отличный имиджевый ход. Обе звезды спорта активно продвигают различные благотворительные и гуманитарные проекты, и «Челси» может стать еще одной хорошей площадкой для этого.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|33
|25
|5
|3
|80-21
|80
|
2
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|85-22
|79
|
3
|Челси
|32
|19
|8
|5
|67-27
|65
|
4
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|4
|11
|56-38
|58
|
6
|МЮ
|34
|15
|9
|10
|53-51
|54
|
7
|Вест Хэм
|34
|15
|7
|12
|52-44
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|33
|15
|4
|14
|33-29
|49
|
9
|Ньюкасл
|34
|11
|10
|13
|40-55
|43
|
10
|Лестер
|32
|11
|9
|12
|47-51
|42
|
11
|Брайтон
|34
|9
|14
|11
|31-42
|41
|
12
|Саутгемптон
|34
|9
|13
|12
|40-56
|40
|
13
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|
14
|Кр. Пэлас
|33
|8
|14
|11
|43-41
|38
|
15
|Астон Вилла
|32
|11
|4
|17
|42-46
|37
|
16
|Лидс
|33
|8
|10
|15
|38-68
|34
|
17
|Бернли
|33
|6
|13
|14
|29-45
|31
|
18
|Эвертон
|32
|8
|5
|19
|34-55
|29
|
19
|Уотфорд
|33
|6
|4
|23
|31-67
|22
|
20
|Норвич
|33
|5
|6
|22
|22-69
|21
|28.04
|21:45
|
МЮ – Челси
|- : -
|15.05
|14:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|- : -
|15.05
|16:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|15.05
|16:00
|
Вулверхэмптон – Норвич
|- : -
|15.05
|16:00
|
Лидс – Брайтон
|- : -
|15.05
|16:00
|
Уотфорд – Лестер
|- : -
|15.05
|16:00
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|15.05
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|16.05
|22:00
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|17.05
|21:45
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|16
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|22
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7