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26 апреля, 14:30

Хэмилтон и Серена Уильямс могут стать совладельцами «Челси». Зачем им это нужно?

Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс могут стать совладельцами «Челси»
Леонид Александров
Корреспондент
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Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс.
Флаг «Челси».
Фото Global Look Press
Стадион «Стэмфорд Бридж».
Фото Global Look Press
Серена Уильямс на премии «Оскар».
Фото Reuters
Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters
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Две спортивные суперзвезды хотят зайти в футбол.

Семикратный чемпион мира в «Формуле-1» и болельщик лондонского «Арсенала» Льюис Хэмилтон и 23-кратная победительница теннисных турниров «Большого шлема» Серена Уильямс готовы стать частью консорциума, который претендует на покупку «Челси». Разбираемся, зачем звездам других видов спорта вкладываться в футбольный клуб.

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Продажа «Челси»

Российский олигарх Роман Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время лондонцы завоевали большую часть трофеев в клубной истории: пять чемпионств, пять Кубков Англии, две Лиги чемпионов и другие. Тем не менее правительство Великобритании ввело санкции в отношении Абрамовича и заморозило его активы, включая футбольный клуб. Российский бизнесмен сначала заявил о намерении передать клуб в управление благотворительному фонду, а уже позже официально выставил «Челси» на продажу.

Предполагается, что за английский топ-клуб потенциальному покупателю придется заплатить более 2,5 миллиарда фунтов. Победителя определят британское правительство и американский банк Raine Group, который ведет сделку.

Флаг "Челси". Фото Global Look Press
Флаг «Челси».
Фото Global Look Press

Заявки на покупку «Челси»

Сейчас на покупку «Челси» претендуют три консорциума, а большая часть потенциальных инвесторов — из США, члены которых уже инвестировали миллионы долларов в различные европейские футбольные команды и американские спортивные клубы из крупнейших североамериканских лиг.

Первый консорциум возглавляет миллиардер и совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тод Боэли. В его команду входят швейцарский миллиардер Ханс-Йорг Висс, проживающий в Калифорнии, лондонский застройщик Джонатан Голдштейн, совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Марк Уолтерс и инвестиционная фирма Clearlake Capital. Боэли уже пытался купить «Челси» у Абрамовича в 2019 году за 2,2 миллиарда фунтов, но тогда российский олигарх отказал.

Второй синдикат возглавляет американский миллиардер и сопредседатель крупной инвестиционной компании Bain Capital Стивен Пальюка. За его плечами участие в приобретении клуба НБА «Бостон Селтикс» в 2002 году. Через шесть лет после прихода Пальюки «Селтикс» завоевали первый за 22 года чемпионский титул. Другое спортивное вложение бизнесмена куда более свежее: в феврале нынешнего года миллиардер стал совладельцем итальянской «Аталанты». Кроме опыта в спортивных инвестициях на руку Пальюке играет команда. Помимо американских бизнесменов заявку Пальюки поддерживает возглавляемый экс-капитаном «Челси» Джоном Терри фанатский консорциум True Blue.

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Третьим претендентом на покупку является консорциум бывшего президента «Ливерпуля» Мартина Бротона. Председатель правления International Airlines Group является давним поклонником синих. Бротон — глава заявки, но основные средства идут от американских миллиардеров Дэвида Блитцера и Джоша Харриса, которые уже владеют миноритарным пакетом акций «Кристал Пэлас». По правилам АПЛ, если их группа приобретет «Челси», то акции другого лондонского клуба придется продать. Именно в составе консорциума Бротона, Блитцера и Харриса будут Серена Уильямс и Льюис Хэмилтон.

Изначально был и четвертый претендент — американское семейство Риккетс. Но 15 апреля стало известно, что возглавляемый ими консорциум отозвал заявку на приобретение «Челси». Оно и понятно: владельцев бейсбольной команды «Чикаго Кабс» не ждали в Лондоне. В 2019 году в Сети появилась переписка главы семейства Джо Риккетса. В письмах он негативно высказывался об исламе и «в шутку» писал оскорбления на расовой почве.

Болельщики лондонского клуба перед матчем с «Брентфордом» устроили акции протеста. Извинения американцев и обещания светлого будущего клуба не помогли. В итоге консорциуму пришлось отказаться от идеи приобретения «Челси». В заявлении сказано, что члены консорциума не договорились между собой об окончательных условиях сделки, но настоящая причина кажется другой.

Стадион "Стэмфорд Бридж". Фото Global Look Press
Стадион «Стэмфорд Бридж».
Фото Global Look Press

Почему речь идет именно о консорциумах?

Инвестор Джордан Гарднер легко объясняет такое явление. Он точно знает, о чем говорит, ведь сам Гарднер уже вложил средства в датский «Хельсингер» и играющий в чемпионшипе «Суонси». «Очевидно, для такой покупки, как «Челси», нужен синдикат из-за огромной суммы транзакции. Даже у сверхбогатых людей нет ликвидности, чтобы купить актив в 3-4 миллиарда долларов, поэтому они объединяются, чтобы облегчить финансовое бремя», — сказал американский инвестор в интервью The Athletic.

Серена Уильямс на премии "Оскар". Фото Reuters
Серена Уильямс на премии «Оскар».
Фото Reuters

Так зачем это Серене и Хэмилтону?

Что касается одной из лучших теннисисток в истории и главного болельщика «Арсенала», то возможное приобретение «Челси» — не первые их вложения. Уильямс является совладельцем женского футбольного клуба из Лос-Анджелеса FC Angel City, а ее венчурный фонд Serena Ventures на прошлой неделе объявил об инвестициях в британский стартап спортивных технологий Opensponsorship. Хэмилтон поддержал уже несколько проектов, среди которых самый известный — приложение для доставки еды Zapp. Обе звезды планируют вложить около 10 миллионов фунтов в приобретение «Челси».

Комментариев Серены в прессе пока не было, а вот Хэмилтону было сложнее избежать вопросов назойливых английских журналистов. Все-таки он местный, так еще и поклонник «Арсенала». Однако, когда речь заходит о выгоде, фанатские пристрастия отходят на второй план.

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«В пять или шесть лет я стал фанатом «Арсенала». Мой дядя — большой поклонник синих, и мы часто ходили на матчи «Арсенала» и «Челси». В целом я фанат спорта. Футбол — самый значимый вид спорта в мире, а «Челси» — один из самых больших и успешных клубов. Когда я услышал, что есть такой шанс, то подумал: «Вау, это просто отличная возможность!» — прокомментировал Хэмилтон Sky Sports интерес к «Челси».

Стоит предполагать, что и у Серены схожие мотивы. 10 миллионов фунтов — не такая большая сумма. Разумеется, не относительно, а в масштабах предстоящей сделки по покупке «Челси». Это всего 0,33% от, например, трех миллиардов фунтов, которые, вероятно, придется выложить за клуб. Серена и Хэмилтон будут в таком случае миноритарными акционерами.

Но это в первую очередь отличный имиджевый ход. Обе звезды спорта активно продвигают различные благотворительные и гуманитарные проекты, и «Челси» может стать еще одной хорошей площадкой для этого.

Футбол
ФК Челси
Льюис Хэмилтон
Роман Абрамович
Серена Уильямс
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1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 32 19 8 5 67-27 65
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
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МЮ – Челси
 - : -
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 16:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
15.05 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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