«Челси» может пропустить следующий сезон АПЛ, если у клуба не появится новый владелец до 8 июня

«Челси» могут исключить из розыгрыша чемпионата Англии следующего сезона, если у клуба не появится новый владелец до 8 июня.

Именно в этот день руководство АПЛ принимает решение о допуске команд к следующему сезону.

Как сообщает Daily Mail, есть две причины, которые тормозят продажу клуба. Первая — условие о том, что деньги, выплаченные за клуб, пойдут не на счета владельца клуба Романа Абрамовича, а на развитие массового футбола в Британии. Вторая причина заключается в том, что Абрамович может отказаться списать долги «Челси» в размере 1,6 миллиарда фунтов.

Напомним, что 10 марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича. АПЛ отстранила россиянина от управления «Челси». Бизнесмен решил продать клуб за 4 миллиарда фунтов и передал управление попечителям благотворительного фонда.