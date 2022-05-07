«На рынке нет игроков, способных нам помочь». Рангнику отказали в покупке нападающего зимой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, почему клуб не купил нападающего во время зимнего трансферного окна.

«В тот момент ответ был отрицательным: «На рынке нет игроков, способных нам помочь», — приводит слова Рангника BBC. — Но я все же полагаю, что «Манчестер Юнайтед» должен был попытаться купить нападающего в заключительные двое суток. Руководство клуба тоже так считало, они со мной согласились. Но они разговаривали не только со мной, но и с селекционным отделом, и ответ от него был отрицательным».

Также тренер ответил на вопрос о том, мог ли «Манчестер Юнайтед» подписать нападающих Луиса Диаса из «Ливерпуля» или Душана Влаховича из «Ювентуса».

«Не знаю. Но, пожалуй, нам следовало хотя бы обсудить это в клубе. Может, мне стоило вести себя настойчивее. До дедлайна было 48 часов. Пожалуй, стоило хотя бы обсудить это. Это было необходимо и важно. Но мы этого не сделали», — сказал он.

После 36 туров английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.