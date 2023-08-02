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Сегодня, 19:31

«Челси» объявил о продлении контракта с Колвиллом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Челси» Леви Колвилл продлил контракт с лондонцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение 20-летнего англичанина рассчитано на шесть сезонов с возможностью продления еще на год.

Колвилл является воспитанником «Челси». В прошедшем сезоне он на правах аренды играл за «Брайтон», за который отличился двумя голевыми передачами в 22 встречах.

Футбол
ФК Челси
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