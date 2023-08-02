«Уотфорд» арендовал грузинского хавбека Чакветадзе

«Уотфорд» арендовал с правом выкупа полузащитника «Гента» и сборной Грузии Георгия Чакветадзе, сообщает пресс-служба английской команды.

В 2019 году Чакветадзе входил в рейтинг 50 лучших футболистов мира не старше 20 лет по версии издания L'Equipe

Также хавбек провел 16 матчей за сборную Грузии, забив 7 голов.

Ранее он также выступал за «Гамбург», «Слован» и тбилисское «Динамо».