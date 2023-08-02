«Манчестер Юнайтед» продал вратаря Бишопа «Сандерленду»

Вратарь Натан Бишоп перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Сандерленд».

Как сообщает пресс-служба «серных котов», контракт с 23-летним игроком заключен на три года, сумма сделки не разглашается.

Отметим, что в июне этого года «МЮ» продлил соглашение с Бишопом.

Голкипер не сыграл за основную команду ни одного официального матча, но попадал в заявку на игры АПЛ в сезоне-2022/23. За «МЮ» U21 Бишоп провел 12 игр, пропустил 21 мяч и провел два сухих матча.