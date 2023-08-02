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Сегодня, 22:39

«Манчестер Юнайтед» продал вратаря Бишопа «Сандерленду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь Натан Бишоп перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Сандерленд».

Как сообщает пресс-служба «серных котов», контракт с 23-летним игроком заключен на три года, сумма сделки не разглашается.

Отметим, что в июне этого года «МЮ» продлил соглашение с Бишопом.

Голкипер не сыграл за основную команду ни одного официального матча, но попадал в заявку на игры АПЛ в сезоне-2022/23. За «МЮ» U21 Бишоп провел 12 игр, пропустил 21 мяч и провел два сухих матча.

Источник: ФК Сандерленд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Сандерленд
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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