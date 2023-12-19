19 декабря «Челси» на своем стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне сыграет против «Ньюкасла» в матче четвертьфинала Кубка лиги Англии. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния Кубка лиги «Челси» — «Ньюкасл» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры «Челси» — «Ньюкасл» можно в матч-центре «СЭ».

В 1/8 финала турнира «Челси» тренера Маурисио Почеттино обыграл «Блэкберн» со счетом 2:0, а «Ньюкасл» под руководством Эдди Хау победил «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Победителем Кубка лиги Англии прошлого сезона стал «МЮ» тренера Эрика тен Хага. В финале соревнований его команда выиграла у «Ньюкасла» (2:0).

Футбольные трансляции 19 декабря: расписание матчей и где смотреть