Будущий игрок «Реала» Эндрик рассказал, почему не перешел в «Челси»

Нападающий «Палмейраса» Эндрик рассказал, почему не перешел в «Челси». Следующим летом 17-летний футболист станет игроком «Реала».

«Ранее мне нравилась АПЛ. Очевидно, что «Челси» является сильным клубом, ведь эта команда дважды выиграла Лигу чемпионов за последнее десятилетие. Но я всегда говорил агенту, что моя мечта — «Реал», — рассказал Эндрик журналисту Марио Картегане.

В 2023 году Эндрик провел 53 матча во всех турнирах, забил 14 голов и стал автором одного ассиста.