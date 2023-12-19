Будущий игрок «Реала» Эндрик рассказал, почему не перешел в «Челси»
Нападающий «Палмейраса» Эндрик рассказал, почему не перешел в «Челси». Следующим летом 17-летний футболист станет игроком «Реала».
«Ранее мне нравилась АПЛ. Очевидно, что «Челси» является сильным клубом, ведь эта команда дважды выиграла Лигу чемпионов за последнее десятилетие. Но я всегда говорил агенту, что моя мечта — «Реал», — рассказал Эндрик журналисту Марио Картегане.
В 2023 году Эндрик провел 53 матча во всех турнирах, забил 14 голов и стал автором одного ассиста.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|12
|3
|2
|35-15
|39
|
2
|Ливерпуль
|17
|11
|5
|1
|36-15
|38
|
3
|Астон Вилла
|17
|12
|2
|3
|37-21
|38
|
4
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
5
|Тоттенхэм
|17
|10
|3
|4
|35-23
|33
|
6
|Ньюкасл
|17
|9
|2
|6
|36-21
|29
|
7
|МЮ
|17
|9
|1
|7
|18-21
|28
|
8
|Вест Хэм
|17
|8
|3
|6
|29-30
|27
|
9
|Брайтон
|17
|7
|5
|5
|33-30
|26
|
10
|Челси
|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Фулхэм
|17
|6
|3
|8
|26-29
|21
|
12
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|17
|5
|4
|8
|21-29
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|17
|4
|5
|8
|17-25
|17
|
16
|Эвертон
|17
|8
|2
|7
|22-20
|16
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|17-30
|14
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Бернли
|17
|2
|2
|13
|16-36
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|17
|2
|2
|13
|12-43
|8
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.12
|23:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|- : -
|22.12
|23:00
|
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
|- : -
|23.12
|00:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|23.12
|15:30
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|23.12
|18:00
|
Фулхэм – Бернли
|- : -
|23.12
|18:00
|
Лутон Таун – Ньюкасл
|- : -
|23.12
|18:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|23.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|23.12
|20:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|24.12
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|10
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
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