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Будущий игрок «Реала» Эндрик рассказал, почему не перешел в «Челси»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Палмейраса» Эндрик рассказал, почему не перешел в «Челси». Следующим летом 17-летний футболист станет игроком «Реала».

«Ранее мне нравилась АПЛ. Очевидно, что «Челси» является сильным клубом, ведь эта команда дважды выиграла Лигу чемпионов за последнее десятилетие. Но я всегда говорил агенту, что моя мечта — «Реал», — рассказал Эндрик журналисту Марио Картегане.

В 2023 году Эндрик провел 53 матча во всех турнирах, забил 14 голов и стал автором одного ассиста.

ФК Челси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
3
 Астон Вилла 17 12 2 3 37-21 38
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 17 9 1 7 18-21 28
8
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
9
 Брайтон 17 7 5 5 33-30 26
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
13
 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
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Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
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Астон Вилла – Шеффилд Юн.
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Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 - : -
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 - : -
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 - : -
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
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Тоттенхэм – Эвертон
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Ливерпуль – Арсенал
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