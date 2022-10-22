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Сегодня, 21:22

Гол Каземиро на 90+4-й минуте спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Каземиро (слева) и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Reuters

«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата Англии — 1:1.

Полузащитник хозяев Жоржиньо открыл счет с пенальти на 87-й минуте, однако хавбек гостей Каземиро забил на 90+4-й минуте и спас свою команду от поражения

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 21 очком в 11 матчах, «Манчестер Юнайтед» идет на пятой строчке с 20 очками в 11 встречах.

В следующем туре «Челси» встретится на выезде с «Брайтоном», а «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Вест Хэм».

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
22 окт, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:1
Манчестер Юнайтед

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
1
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
4
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
5
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
8
 Фулхэм 11 4 3 4 19-20 15
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
11
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
12
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
13
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
14
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
15
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
16
 Лидс 10 2 3 5 11-15 9
17
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
18
 Астон Вилла 11 2 3 6 7-16 9
19
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
20
 Лестер 11 2 2 7 17-24 8
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.10 14:30
Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 0
22.10 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 3 : 0
22.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 1
22.10 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.10 16:00
Астон Вилла – Брентфорд
 - : -
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 - : -
23.10 16:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
23.10 16:00
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
23.10 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
24.10 22:00
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 8 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 10 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
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