«Челси» и «Ливерпуль» не смогли забить голов в первом тайме

«Челси» и «Ливерпуль» после первого тайма играют вничью

«Челси» и «Ливерпуль» в финальном матче Кубка английской лиги после первого тайма играют вничью. Команды не смогли открыть счет — 0:0.

Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, главный судья — Стюарт Атвелл.

Онлайн трансляция матча «Челси» — «Ливерпуль».