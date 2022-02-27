«Ливерпуль» по пенальти победил «Челси» и стал обладателем Кубка английской лиги

«Ливерпуль» стал обладателем Кубка английской лиги 2022 года, в финале по пенальти победив «Челси» со счетом 11:10. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0.

Отметим, что три гола в этой встрече были не засчитаны из-за офсайда. Во втором тайме был отменен гол защитника «красных» Джоэля Матипа, а в дополнительное время не засчитаны голы нападающего «синих» Ромелу Лукаку и хавбека Кая Хаверца.

На серию пенальти в составе «Челси» произошла замена — вместо вратаря Эдуара Менди вышел Кепа Аррисабалага. Именно он не смог реализовать 11-й пенальти «Челси».

Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Добавим, что для «Ливерпуля» это девятый Кубок английской лиги, что является абсолютным рекордом.