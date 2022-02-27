Фоден в ближайшее время должен продлить контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден в ближайшее время может продлить контракт с клубом, сообщает Manchester Evening News.

Ранее появлялась информация, что соглашение будет рассчитано до 2027 года. Также Фоден получит значительную прибавку к зарплате.

В нынешнем сезоне 21-летний англичанин в 28 матчах во всех турнирах забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.