«Челси» вышел на первое место в АПЛ, обыграв «Лидс»

«Челси» обыграл «Лидс» в 11-м туре чемпионата Англии (3:1). Команда Марсело Бьельсы уже на 4-й минуте вышла вперед. Однако «синим» удалось отыграться, а после переыва довести игру до победы. Голы забили французы Курт Зума и Оливье Жиру, а также американец Кристиан Пулишич.

«Челси» вышел на первое место в турнирной таблице, хотя у «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» по матчу в запасе. «Лидс» опустился на 13-ю строчку.

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11-й тур

«Челси» — «Лидс» — 3:1 (1:1)

Голы: Бэмфорд, 4 (0:1). Жиру, 27 (1:1). Зума, 61 (2:1). Пулишич, 90+3 (3:1).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Канте, Хаверц (Ковачич, 67), Маунт, Жиру (Абрахам, 79), Вернер, Зиех (Пулишич, 30).

«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Алиоски (Родриго, 69), Кох (Льоренте, 9), Эйлинг, Клих, Филлипс, Бэмфорд, Рафинья, Харрисон (Поведа, 57).

Предупреждения: Льоренте, 74. Рафинья, 90+5.

Судья: Френд.

5 декабря. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».