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Сегодня, 03:25

«Челси» интересуется Омородионом из «Атлетико»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Атлетико» Саму Омородион может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 20-летнего испанца претендует «Челси». Мадридский клуб отклонил первое предложение лондонцев в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Омородион провел в аренде у «Алавеса», забив 9 голов и сделав результативную передачу в 35 матчах ла лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.

ФК Атлетико
ФК Челси
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3
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4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
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Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
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