«Челси» интересуется Омородионом из «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Саму Омородион может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 20-летнего испанца претендует «Челси». Мадридский клуб отклонил первое предложение лондонцев в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Омородион провел в аренде у «Алавеса», забив 9 голов и сделав результативную передачу в 35 матчах ла лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.