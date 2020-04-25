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«Челси» интересуется Обамеянгом

08:51
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«Челси» интересуется нападающим «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщает ESPN.

По информации источника, «синие» внимательно следят за ситуацией с контрактом 30-летнего габонца и собираются попробовать подписать его в следующее трансферное окно. Соглашение Обамеянга с «Арсеналом» действует до лета 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что игрок не станет подписывать новый контракт с клубом и планирует сменить прописку летом. Сообщалось об интересе к Обамеянгу со стороны «Барселоны».

На счету Обамеянга 20 голов и 1 результативная передача в 32 матчах за «Арсенал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 56 миллионов евро.

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