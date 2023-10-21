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Сегодня, 17:52

Клопп: «Я понимаю разочарование «Эвертона», но когда мы были в такой же ситуации, нам пришлось смириться»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил победу команды над «Эвертоном» в матче 9-го тура АПЛ (2:0).

«Это было заслуженно. Игра была трудной, много эмоций, красные карточки...В первом тайме у нас было три хороших момента, но мы даже не попали в створ ворот, что не очень здорово. Красная карточка у «Эвертона», очевидно, изменила ход игры, но мы не сразу использовали эту ситуацию в своих целях. Мы старались не подпускать их к нашим воротам, что было важно, потому что чем больше у них хороших положений, тем больше вероятность, что они забьют. Я понимаю разочарование «Эвертона», но когда мы были в такой же ситуации, нам пришлось смириться с этим», — сказал тренер.

«Эвертон» играл в меньшинстве с 37-й минуты — две желтые карточки получил Эшли Янг.

«Ливерпуль» набрал 20 очков и вышел на первое место в АПЛ. В следующем туре команда Клоппа на своем поле сыграет с «Ноттингем Форест». Матч пройдет 29 октября.

Источник: https://www.msn.com/en-gb/sport/football/liverpool-2-0-everton-premier-league-live-reaction/ar-AA1iBPIG
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 0 2 19-7 21
2
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
3
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
4
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
5
 Ньюкасл 9 5 1 3 24-9 16
6
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
7
 Брайтон 9 5 1 3 22-18 16
8
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
9
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
10
 Кр. Пэлас 9 3 3 3 7-11 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Вулверхэмптон 9 3 2 4 11-15 11
13
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
14
 Брентфорд 9 2 4 3 14-12 10
15
 Нот. Форест 9 2 4 3 10-12 10
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
18
 Бернли 9 1 1 7 7-23 4
19
 Борнмут 9 0 3 6 6-20 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 2 : 0
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 1 : 2
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 3 : 0
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 2 : 1
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 4 : 0
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 2 : 2
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
П
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 6
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
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Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
Родри

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Манчестер Сити

 7 1 3
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