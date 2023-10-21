Клопп: «Я понимаю разочарование «Эвертона», но когда мы были в такой же ситуации, нам пришлось смириться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил победу команды над «Эвертоном» в матче 9-го тура АПЛ (2:0).

«Это было заслуженно. Игра была трудной, много эмоций, красные карточки...В первом тайме у нас было три хороших момента, но мы даже не попали в створ ворот, что не очень здорово. Красная карточка у «Эвертона», очевидно, изменила ход игры, но мы не сразу использовали эту ситуацию в своих целях. Мы старались не подпускать их к нашим воротам, что было важно, потому что чем больше у них хороших положений, тем больше вероятность, что они забьют. Я понимаю разочарование «Эвертона», но когда мы были в такой же ситуации, нам пришлось смириться с этим», — сказал тренер.

«Эвертон» играл в меньшинстве с 37-й минуты — две желтые карточки получил Эшли Янг.

«Ливерпуль» набрал 20 очков и вышел на первое место в АПЛ. В следующем туре команда Клоппа на своем поле сыграет с «Ноттингем Форест». Матч пройдет 29 октября.