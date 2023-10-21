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Сегодня, 18:10

Чемпион мира 1966 года Бобби Чарльтон ушел из жизни в возрасте 86 лет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бобби Чарльтон.
Фото «Манчестер Юнайтед»

Чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча» 1966 года Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет, сообщил «Манчестер Юнайтед». Ему было 86 лет.

«Манчестер Юнайтед» скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и во всем мире, где играют в футбол. Клуб выражает искренние соболезнования его жене леди Норме, дочерям и внукам, а также всем, кто его любил», — говорится в заявлении клуба.

Чарльтон — воспитанник академии «МЮ». За 17 лет в составе клуба он провел 758 матчей и забил 249 голов, выиграл Кубок Европы, три чемпионата Англии и Кубок страны.

За сборную Англии Чарльтон сыграл 106 матчей и забил 49 голов, а также выиграл чемпионат мира 1966 года. После завершения карьеры он в течение 39 лет работал в «МЮ» на посту директора клуба.

Бобби Чарльтон
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 0 2 19-7 21
2
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
3
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
4
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
5
 Ньюкасл 9 5 1 3 24-9 16
6
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
7
 Брайтон 9 5 1 3 22-18 16
8
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
9
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
10
 Кр. Пэлас 9 3 3 3 7-11 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Вулверхэмптон 9 3 2 4 11-15 11
13
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
14
 Брентфорд 9 2 4 3 14-12 10
15
 Нот. Форест 9 2 4 3 10-12 10
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
18
 Бернли 9 1 1 7 7-23 4
19
 Борнмут 9 0 3 6 6-20 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 2 : 0
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 1 : 2
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 3 : 0
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 2 : 1
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 4 : 0
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 2 : 2
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
23.10 22:00
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 6
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 7 1 3
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 9 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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