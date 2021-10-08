Бывший владелец «Ньюкасла» прокомментировал продажу клуба

Бывший владелец «Ньюкасла» Майк Эшли прокомментировал продажу клуба инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов.

«Я хотел бы сказать, что получил более крупное предложение по продаже клуба, нежели то, которое я в итоге принял. Оно было достойным моего внимания, но я чувствовал, что предложение, которое я принял, лучше соответствует интересам «Ньюкасла».

В этом вопросе меня интересовали не только деньги. Я платил деньги тогда, когда мы вылетели из АПЛ, но мы выплатили все долги по зарплате, чтобы сразу вернуться в премьер-лигу и тогда никого не было счастливее меня. Однако сложно сражаться с клубами, которые обладают практически неограниченными финансовыми ресурсами.

Я знаю, что болельщики «Ньюкасла» ждали перемен. Я был им должен в каком-то смысле, и я был обязан сражаться за клуб последние 18 месяцев, чтобы это, наконец, произошло", — приводит слова Эшли Daily Mail.

Майк Эшли находится во главе английского клуба на протяжении последних 14 лет.