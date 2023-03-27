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Сегодня, 17:09

Джеррард раскритиковал игру Мудрика за сборную Украины

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной Англии Стивен Джеррард раскритиковал игру вингера сборной Украины Михаила Мудрика в матче с англичанами. Игра завршилась поражением украинской команды со счетом 2:0.

«Вы были бы очень разочарованы, будь вы на месте тренера Мудрика. Он до сих пор учится играть, но нужно понимать, что нужно закрывать Саку под левую ногу, ведь это его волшебная палочка. Так и получилось [со вторым голом]», — цитирует Джеррарда Channel 4.

Сборная Англии возглавляет группу C отборочного турнира Евро-2024 с 6 очками в 2 матчах. Украина идет на последней строчке, игра с англичанами стала для нее первой в отборе на чемпионат Европы.

Стивен Джеррард
Сборная Англии по футболу
Сборная Украины по футболу
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