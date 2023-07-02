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Сегодня, 09:42

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Бейло и Траппа в качестве альтернативы Онане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает альтернативные варианты усиления позиции голкипера, сообщает Daily Mirror.

Ранее сообщалось, что основной целью манкунианцев является вратарь «Интера» Андре Онана, за которого итальянский клуб хочет выручить 50-55 миллионов евро.

По информации источника, клуб изучает более дешевые варианты на трансферном рынке. В связи с этим манкунианцы интересуются Юстином Бейло («Фейеноорд») и Кевином Траппом («Айнтрахт).

Андре Онана
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фейеноорд
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