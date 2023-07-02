«Манчестер Юнайтед» рассматривает Бейло и Траппа в качестве альтернативы Онане

«Манчестер Юнайтед» рассматривает альтернативные варианты усиления позиции голкипера, сообщает Daily Mirror.

Ранее сообщалось, что основной целью манкунианцев является вратарь «Интера» Андре Онана, за которого итальянский клуб хочет выручить 50-55 миллионов евро.

По информации источника, клуб изучает более дешевые варианты на трансферном рынке. В связи с этим манкунианцы интересуются Юстином Бейло («Фейеноорд») и Кевином Траппом («Айнтрахт).