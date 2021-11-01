Бывший игрок «Ньюкасла» Дайер нуждается в трансплантации печени
Экс-игрок «Ньюкасла», «Вест Хэма» и сборной Англии Кирон Дайер будет вынужден перенести операцию. Сейчас он работает тренером молодежной команды «Ипсвича».
Как сообщает официальный сайт «Ипсвича», у специалиста диагностировали первичный склерозирующий холангит. Из-за этого ему будет нужна трансплантация печени.
Дайер в своем заявлении отметил, что воздержится от дальнейших комментариев, и попросил уважать его частную жизнь.
42-летний Дайер играл за «Ипсвич», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Мидлсбро». Провел 33 матча за сборную Англии.
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