Линекер — об отставке Нуну: «Тоттенхэм» — это какие-то руины"
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал увольнение Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера «Тоттенхэма».
«Нуну уволен. Сейчас «Тоттенхэм» — это какие-то руины», — написал Линекер в Twitter.
Об отставке Нуну стало известно 1 ноября. Вместе с 47-летним специалистом клуб покинул весь его тренерский штаб.
Португалец возглавил «Тоттенхэм» 30 июля. Контракт был подписан до 2023 года.
После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 15 очками идет на 8-й позиции.
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