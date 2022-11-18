Бывший игрок «Арсенала» Эду стал спортивным директором лондонского клуба

Бывший игрок «Арсенала» Эду Гаспар стал спортивным директором лондонского клуба, сообщает сайт команды.

С 2019 года бразильский специалист занимал должность технического директора английского клуба.

Отметим, что ранее в «Арсенале» не было должности спортивного директора.

Повышение Эду означает, что в дополнение к его нынешним обязанностям он возьмет на себя ответственность за всю деятельность академии «Арсенала».