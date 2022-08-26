Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал возможный переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

«Потенциал у Арсена есть и всегда был — это сразу было видно еще в Академии по пониманию игры и по футбольным качествам. Поэтому ничего удивительного в интересе «Челси» нет. Стоит ли принимать такой вызов Арсену? Конечно, стоит. Надо прямо сейчас выходить из дома и пешком идти на «Стэмфорд Бридж». Бояться ничего не надо, надо играть в футбол. А он это умеет», — приводит слова Новикова Sport24.

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо». Агент хавбека Павел Андреев в комментарии «СЭ» заявил, что согласование контракта с лондонским клубом находится в финальной стадии.

В нынешнем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. У хавбека 4 матча за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.