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Новиков — о Захаряне: «Ему надо прямо сейчас выходить из дома и пешком идти на «Стэмфорд Бридж»»

Кирилл Новиков прокомментировал возможный переход Захаряна в «Челси»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал возможный переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

«Потенциал у Арсена есть и всегда был — это сразу было видно еще в Академии по пониманию игры и по футбольным качествам. Поэтому ничего удивительного в интересе «Челси» нет. Стоит ли принимать такой вызов Арсену? Конечно, стоит. Надо прямо сейчас выходить из дома и пешком идти на «Стэмфорд Бридж». Бояться ничего не надо, надо играть в футбол. А он это умеет», — приводит слова Новикова Sport24.

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо». Агент хавбека Павел Андреев в комментарии «СЭ» заявил, что согласование контракта с лондонским клубом находится в финальной стадии.

В нынешнем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. У хавбека 4 матча за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-26-eks-trener-dinamo-novikov-dal-sovet-zakharyanu-pryamo-seychas-vykhodit-iz-doma-i-peshkom-idti-na-stemford-bridzh
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
Кирилл Новиков
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 Челси 3 1 1 1 3-5 4
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 МЮ 3 1 0 2 3-7 3
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16
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 - : -
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